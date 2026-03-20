Darts: Belgian Open mit Schindler, Littler und Price heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.03.2026 • 10:00 Uhr Das nächste Darts-Turnier der PDC Europe steht an. Von Freitag bis Sonntag steigen die Belgian Darts Open. Auch drei Deutsche sind am Start.

Heute beginnen in Lebbeke die Belgian Darts Open – das dritte von insgesamt 15 Turnieren der PDC European Tour. Mit Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig sind auch drei deutsche Profis im Teilnehmerfeld vertreten.

Neben dem deutschen Trio sind zudem viele Hochkaräter am Start. So geben sich unter anderem Weltmeister Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Gary Anderson, Stephen Bunting, James Wade und Josh Rock die Ehre.

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Die gesetzten Spieler greifen jedoch erst am Samstag in der zweiten Runde in das Geschehen ein. Dazu gehört auch Schindler, während Springer und Wenig bereits am Freitagabend ihre Auftaktspiele bestreiten.

Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.

Insgesamt werden bei dem Turnier 230.000 Pfund (ca. 266.000 Euro) ausgeschüttet, der Sieger erhält 35.000 Pfund (ca. 40.000 Euro), während der Verlierer des Finals noch 15.000 Pfund (ca. 17.000 Euro) kassiert.

In den vergangenen beiden Jahren holte sich jeweils Littler den Sieg. 2024 besiegte er Rob Cross im Finale mit 8:7, 2025 bezwang der Engländer Mike De Decker mit 8:5.

Belgian Darts Open: Die Spiele der Deutschen am Freitag

1. Runde