Darts: Klose krönt sich zum Rekord-Champion

Karina Präg 08.03.2026 • 23:01 Uhr Daniel Klose krönt sich bei der PDC Europe Next Gen zum alleinigen Rekord-Champion der Serie. Der Deutsche kämpft sich im Finale eindrucksvoll zurück.

Beim sechsten Event der PDC Europe Next Gen krönte sich Daniel Klose mit einem weiteren Turniersieg zum alleinigen Rekord-Champion der Serie. In einem packenden Finale setzte er sich nach einem späten Comeback gegen René Eidams durch (6:5 in Legs) und knackte damit die historische Marke von fünf Turniersiegen bei der PDC Europe Next Gen.

Zwischenzeitlich wackelten Kloses Finalambitionen. Er gewann das Duell in der letzten Runde der letzten 128 gegen Jarod Becker knapp (4:3). Becker vergab dabei acht Matchdarts. „Wenn du so einen Dusel hast, dann scheint dir der Mario-Kart-Stern aus dem Ar*** und dann gehst du durch“, sagte der Mittelfranke im anschließenden Siegerinterview.

Am Tag zuvor hatte der Österreicher Patrick Tringler seinen dritten Turniersieg gefeiert. Er setzte sich im Finale mit 6:3 gegen Finn Prokop durch. „Ich muss ganz ehrlich sagen: Das Momentum war einfach auf meiner Seite. Die Chancen, die ich bekommen habe, die habe ich genutzt und ich bin überglücklich“, resümierte Tringler nach dem Turniersieg.

Vier Monate Pause der PDC Europe Next Gen

Das Turnier am Sonntag in Hildesheim sorgte für zusätzliche Spannung, da es im Double-In-Double-Out-Modus ausgetragen wurde. Dabei müssen die Spieler das Leg nicht nur mit einem Wurf auf die Doppelfelder beenden, sondern auch damit starten.

Klose lag dieses Format besonders gut. Nach seinem fünften Turniersieg liegt der 46-Jährige in der Rangliste der Turnierserie auf Rang zwei (3.380€). Angeführt wird das Ranking von Paul Krohne (3.980€).