Darts: Krohne gelingt Premieren-Coup vor deutschen Fans

Mette Bech 13.03.2026 • 15:57 Uhr Paul Krohne zieht als Underdog in die zweite Runde der European Darts Trophy in Göttingen ein. Mit einer dominierenden Checkout-Quote bezwingt er den Favoriten.

Paul Krohne hat bei der European Darts Trophy die Nummer 28 der Welt bezwungen. Der deutsche Dartspieler gewann am Freitagnachmittag in der ersten Runde in Göttingen mit 6:4 in Legs gegen Cameron Menzies.

Damit ist Krohne der erste deutsche Sieger beim zweiten European-Tour-Event der Saison. Er feierte im dritten Anlauf seinen ersten Sieg überhaupt auf der Tour. Er konnte das Match mit einem Average von 90,19 Punkten für sich entschieden, während Menzies 93,52 spielte. Die bessere Checkout-Quote von 40 Prozent bescherte dem deutschen Underdog den Sieg.

„Es ist eine Erleichterung. Ich lebe so ein bisschen von den Fehlern von Menzies, aber ich gewinne es“, fasste der 25-Jährige das Duell zusammen. Der Schotte traf nur 15,38 Prozent seiner Doppelversuche.

In der zweiten Runde wartet Josh Rock auf Krohne. Für den Nordiren, der in der PDC Order of Merit auf Platz 9 steht, wird es das erste Match des Turniers in Göttingen sein. Das Sechzehntelfinale findet am Samstag in der Abendsession (19 Uhr LIVE auf SPORT1) statt.