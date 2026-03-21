Darts: Auftakterfolg! Schindler im Achtelfinale

Jakob Lüers 21.03.2026 • 15:56 Uhr Beim European-Tour-Event in Belgien steht Martin Schindler im Achtelfinale. Dort könnte es zum Duell mit einem Premier-League-Star kommen.

Martin Schindler steht im Achtelfinale der Belgian Darts Open. Am Samstagnachmittag setzte sich die deutsche Nummer eins im Zweitrundenmatch gegen den Iren William O’Connor mit 6:3 in den Legs durch. Für Schindler war es der erste Sieg auf der European Tour in diesem Jahr, nachdem er bei den ersten beiden Events jeweils sein Auftaktmatch verloren hatte.

Gegen O’Connor spielte der 29-Jährige einen Drei-Dart-Average von 94,79 Punkten – vor allem aber seine gute Doppelquote von 46,15 Prozent sicherte Schindler das Weiterkommen. Damit steht der gebürtige Strausberger im Finaltag in Belgien. Dort trifft er im Achtelfinale entweder auf Lokalmatador Andy Baetens oder Premier-League-Star Stephen Bunting.

Darts: Schindler hält deutsche Fahne hoch

Schindler ist durch seinen Sieg der letzte verbliebene deutsche Spieler in Wieze. Die anderen beiden Starter, Niko Springer und Lukas Wenig, hatten sich bereits am Freitag aus dem Turnier verabschiedet. Springer zog in seiner Erstrundenpartie gegen den Belgier Kim Huybrechts mit 3:6 den Kürzeren. Wenig musste sich mit demselben Ergebnis Dirk van Duijvenbode geschlagen geben.

Bereits beim vergangenen European-Tour-Event in Göttingen hatte lediglich ein deutscher Darts-Star den Finaltag erreicht, dort war es Springer.