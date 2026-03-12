Deutsche Darts-Gemeinde trauert um Ex-Weltmeister

SPORT1 12.03.2026 • 13:58 Uhr Die deutsche Darts-Gemeinde trauert um Peter Seidl. Der ehemalige Weltmeister im E-Darts stirbt im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Traurige Nachrichten aus der deutschen Darts-Gemeinde: Peter Seidl, ehemaliger Mannschaftsweltmeister im E-Darts, ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Seidl verlor den Kampf gegen eine Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung.

Der Münchner hatte im Jahr 2005 mit der deutschen Nationalmannschaft in Las Vegas den WM-Titel im E-Darts gewonnen. Außerdem wurde Seidl im Einzel zweimal Europameister.

„Seine wahre Größe zeigte sich vor allem abseits der Bühne: in seiner Leidenschaft für den Dartsport, seinem unermüdlichen Engagement für den Nachwuchs und seiner offenen, herzlichen Art“, schrieb der Bayerische Dart-Verband (BDV) in einem Nachruf.

Seidl gründete Dartclub Harlekin

Seidl hatte 1998 das Lokal Harlekin in München-Untergiesing übernommen und 2004 den Dartclub Harlekin gegründet.

Als Gastgeber des Bistros „schuf Peter einen Ort, an dem Menschen zusammenkamen – zum Spielen, zum Lachen und zur Gemeinschaft. Viele Spielerinnen und Spieler fanden durch ihn den Weg zum Dartsport. Er war Mentor, Teamkollege, Organisator und Freund zugleich“, heißt es im Nachruf weiter.