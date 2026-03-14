European Darts Trophy: Schindler kassiert Auftaktniederlage

Jakob Lüers 14.03.2026 • 21:08 Uhr Beim zweiten European Tour Event des Jahres verliert Martin Schindler seine Auftaktpartie. Auch für die anderen deutschen Dartsspieler läuft der Samstag enttäuschend.

Martin Schindler hat sein Auftaktmatch bei der European Darts Trophy in Göttingen (Das ganze Wochenende LIVE auf SPORT1) verloren. Der 29-Jährige kassierte eine 4:6-Niederlage gegen Richard Veenstra.

Der Niederländer warf bereits am Freitag Florian Hempel aus dem Turnier. Schindler schied damit auch beim zweiten European-Tour-Event des Jahres gleich zu Beginn aus.

Auch Krohne und Wenig verlieren

Doch nicht nur für die deutsche Nummer eins (Platz 16 der Weltrangliste) war das Turnier in Göttingen am Samstag zu Ende. Im ersten Spiel der Abendsession unterlag auch Paul Krohne mit 4:6 gegen Premier-League-Spieler Josh Rock. Krohne konnte nicht an seinen Erfolg vom Freitag anknüpfen, als er den Schotten Cameron Menzies besiegt hatte.

Bereits in der Mittagssession hatte sich Lukas Wenig gegen den Niederländer Jermaine Wattimena aus dem Turnier verabschiedet - er verlor knapp mit 5:6 im entscheidenden Leg der Partie. Wenig war unverhofft als Nachrücker zum Turnier gereist. Wattimena spielte einen 99er-Average, Wenig stand schlussendlich bei fast 94 Punkten im Schnitt.

Trotz Mega-Average: Auch van Gerwen fliegt raus!

Die Niederlage von Martin Schindler gegen den ungesetzten Veenstra bestätigte die eher schwache Form des dreifachen European-Tour-Champions. Doch Schindler ist nicht der einzige Top-16-Spieler, der am Samstagabend überraschend ausschied: Auch Michael van Gerwen scheiterte in seiner ersten Partie, MVG verlor trotz 107er-Average mit 2:6 gegen Landsmann Niels Zonneveld.