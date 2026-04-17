Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - European Darts Grand Prix in Sindelfingen

SPORT1 17.04.2026 • 10:00 Uhr Ab heute fliegen im legendären Glaspalast von Sindelfingen wieder die Pfeile: Der European Darts Grand Prix ist der nächste Stop der European Tour. Sechs deutsche Spieler gehen an den Start, es fehlen aber auch große Namen. SPORT1 überträgt LIVE.

Die PDC European Tour ist zurück! Von Freitag bis Sonntag wird im altehrwürdigen Glaspalast von Sindelfingen der European Darts Grand Prix ausgetragen. Es ist das fünfte von insgesamt 15 Events der Turnierserie.

Insgesamt gehen in Sindelfingen sechs deutsche Darts-Stars an den Start, davon ist Martin Schindler der einzige gesetzte Spieler und steigt somit erst am Samstag ins Geschehen ein. Für die anderen fünf Teilnehmer beginnt das Turnier bereits am Freitag in Runde eins.

Darts live: So können Sie den European Darts Grand Prix verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: SPORT1

SPORT1 überträgt das gesamte Wochenende die Darts-Action LIVE. Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.

Titelverteidiger kehrt zurück, Littler fehlt

Titelverteidiger ist der Schotte Gary Anderson, der im vergangenen Jahr für ein Finale der besonderen Art gesorgt hatte: Der „Flying Scotsman“ schrubbte seinen Gegner Andrew Gilding im Endspiel humorlos mit einem 8:0-Whitewash vom Board.

Der 54-Jährige, der aufgrund des Reiseaufwands nur an ausgewählten European-Tour-Events teilnimmt, hat sich in Sindelfingen für eine Titelverteidigung angekündigt und spielt wieder mit. Einige große Namen dürften die Fans im Glaspalast aber dennoch vermissen: Weltmeister Luke Littler wird auch dieses Turnier auf deutschem Boden auslassen – ebenso wie Luke Humphries, der wie schon beim Osterturnier in München erneut nicht an den Start geht.

Aus deutscher Sicht sind neben dem gesetzten Schindler noch Niko Springer, Michael Hurtz, Michael Unterbuchner, Paul Krohne und Robin Masino dabei. Letzterer trifft bei seinem Debüt auf der European Tour am Freitagabend im deutsch-deutschen Duell auf Springer.

European Darts Grand Prix: Die Spiele der Deutschen

1. Runde (Freitag)

Krzysztof Ratajski – Michael Hurtz (14.30 Uhr)

(14.30 Uhr) Andrew Gilding – Paul Krohne (15.30 Uhr)

(15.30 Uhr) William O’Connor – Michael Unterbuchner (19 Uhr)

(19 Uhr) Niko Springer – Robin Masino (22.30 Uhr)

2. Runde (Samstag)