Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - European Darts Grand Prix mit Schindler & Springer bei SPORT1

SPORT1 19.04.2026 • 10:00 Uhr Beim European Darts Grand Prix geht es am heutigen Sonntag um den Titel. Zwei deutsche Stars sind noch im Rennen.

Weiter geht es mit der PDC European Tour! Am Sonntag wird im Glaspalast von Sindelfingen der Finaltag beim European Darts Grand Prix ausgetragen. Es ist das fünfte von insgesamt 15 Events der Turnierserie.

Zwei deutsche Teilnehmer sind vor heimischem Publikum noch im Rennen. Niko Springer steht nach dem Coup gegen Altmeister Gary Anderson ebenso im Achtelfinale wie die deutsche Nummer eins Martin Schindler.

Darts live: So können Sie den European Darts Grand Prix verfolgen

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SPORT1 überträgt das gesamte Wochenende die Darts-Action LIVE. Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.

Am Sonntag geht es um 13 Uhr im Livestream bei SPORT1 wieder los. Im Free-TV bei SPORT1 beginnt die Übertragung um 14 Uhr.

Springer und Schindler: Deutsche Darts gefordert

Springer bekommt es in der Nachmittagssession dabei gleich mit dem nächsten Hochkaräter zu tun, diesmal steht Danny Noppert im Weg. Die zweite Partie des Tages ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Schindler wiederum muss sich ein bisschen länger gedulden, er misst sich um 16 Uhr mit Jonny Clayton. Am Samstag hatte er Damon Heta in einem emotionalen Match ausgeschaltet.