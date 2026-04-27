Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 11

SPORT1 27.04.2026 • 10:00 Uhr Die Players Championship 11 findet in Milton Keynes statt. Dabei sind unter anderem Gabriel Clemens und Max Hopp.

Die PDC Pro Tour wird mit der Players Championship 11 fortgesetzt. In Milton Keynes sind am Montag auch diverse deutsche Spieler am Start, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens. Insgesamt treten 128 Profis am Oche an.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an.

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Sobald das Halbfinale erreicht ist, gilt „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im großen Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.

Finanziell geht es um wichtige Ranglistengelder: Der Sieger erhält 15.000 Pfund, der Finalist 10.000 Pfund. Selbst das Erreichen der Runde der letzten 64 wird noch mit 1.250 Pfund honoriert.

Nach den jüngsten Ereignissen in Wigan steht der junge Niederländer Wessel Nijman besonders im Rampenlicht.

Der 25-Jährige führt derzeit die Players Championship Rangliste an, nachdem er das vorangegangene Turnier für sich entschied. Sein engster Verfolger ist Chris Dobey, der das neunte Event der Serie gewann.

Neben den Genannten sind vor allem Luke Humphries, Stephen Bunting, Josh Rock und Gian van Veen die Favoriten. Weltmeister Luke Littler ist nicht dabei.