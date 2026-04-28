Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 12

SPORT1 28.04.2026 • 11:20 Uhr Das zweite Turnier der Players Championship in Miltion Keynes steht an. Nach dem Sieg von Beau Greaves am Montag sind auch die deutschen Stars erneut gefordert.

Weiter geht es auf der PDC Pro Tour! Am Dienstag wird die Serie mit der Players Championship 12 fortgesetzt. Beim zweiten Halt in Milton Keynes sind wie schon am Montag diverse deutsche Spieler am Start, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens sowie Martin Schindler und Niko Springer. Insgesamt treten 128 Profis am Oche an.

Das Turnier wird im K.o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an.

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Sobald das Halbfinale erreicht ist, gilt „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im großen Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.

Finanziell geht es um wichtige Ranglistengelder: Der Sieger erhält 15.000 Pfund, der Finalist 10.000 Pfund. Selbst das Erreichen der Runde der letzten 64 wird noch mit 1.250 Pfund honoriert.

Darts-Geschichte bei der Players Championship

Am Montag ereignete sich beim elften Turnier der Serie bereits eine Darts-Sensation. Die 22-jährige Britin Beau Greaves gewann als erste Frau ein offenes Turnier auf der PDC-Tour. Im Finale setzte sie sich gegen den ehemaligen Weltmeister und Weltranglistenersten Michael Smith (England) mit 8:7 durch.

In der Players Championship Order of Merit rückt Greaves damit auf Rang fünf vor. Angeführt wird die Rangliste jedoch weiterhin von Wessel Nijman, gefolgt von seinem bislang ärgsten Konkurrenten Chris Dobey.