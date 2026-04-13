Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 9 mit Humphries und Hopp

SPORT1 13.04.2026 • 10:00 Uhr Die neue Woche im Darts startet mit dem nächsten Players Championship. In Wigan findet das erste Event eines Double-Headers statt.

Die PDC Pro Tour geht mit der Players Championship 9 weiter. In Wigan messen sich am Montag und Dienstag zahlreiche Darts-Profis. Mit dabei sind einige deutsche Tourcard-Inhaber, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.

Auch weitere bekannte Namen wie Martin Schindler und Niko Springer gehen an den Start. Beim Double-Header, der am Montag und Dienstag ausgetragen wird, treten an beiden Tagen insgesamt 128 Spieler an. Diese sind entweder Inhaber einer PDC Tour Card oder PDPA Associate Members.

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Das Teilnehmerfeld wird von Premier-League-Spielern wie Luke Humphries oder European Champion Gian van Veen angeführt. Andere Stars wie Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson sind hingegen in Wigan nicht dabei.