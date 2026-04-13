Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 9 mit Humphries und Hopp

Die PDC Pro Tour geht mit der Players Championship 9 weiter. In Wigan messen sich am Montag und Dienstag zahlreiche Darts-Profis. Mit dabei sind einige deutsche Tourcard-Inhaber, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.
Darts: Was zeigen Hopp und Clemens?
Die neue Woche im Darts startet mit dem nächsten Players Championship. In Wigan findet das erste Event eines Double-Headers statt.
Auch weitere bekannte Namen wie Martin Schindler und Niko Springer gehen an den Start. Beim Double-Header, der am Montag und Dienstag ausgetragen wird, treten an beiden Tagen insgesamt 128 Spieler an. Diese sind entweder Inhaber einer PDC Tour Card oder PDPA Associate Members.
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Das Teilnehmerfeld wird von Premier-League-Spielern wie Luke Humphries oder European Champion Gian van Veen angeführt. Andere Stars wie Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson sind hingegen in Wigan nicht dabei.
Los geht es am Montag um 13 Uhr deutscher Zeit. Weltmeister Littler hat dabei in diesem Jahr noch überhaupt kein Match auf der Pro Tour absolviert.