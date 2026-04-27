Darts: Hopp setzt nächstes Ausrufezeichen - Legende mit 9-Darter

Julius Schamburg 27.04.2026 • 18:47 Uhr Max Hopp überzeugt bei der Players Championship und untermauert seine Ambitionen für das Finalturnier. Ein weiterer deutscher Starter folgt Hopp ins Achtelfinale. Für ein besonderes Highlight sorgt derweil der zweimalige Weltmeister Gary Anderson.

Der deutsche Darts-Profi Max Hopp hat seine starke Form abermals unter Beweis gestellt und ist bei der Players Championship 11 im englischen Milton Keynes bis in die Runde der letzten 16 vorgedrungen.

Der SPORT1-Experte gewann sein Auftaktmatch gegen den Schweizer Stefan Bellmont (6:1) und ließ zwei beachtliche Erfolge gegen den 18-maligen Pro-Tour-Sieger Dave Chisnall (6:3) und Ex-Weltmeister Luke Humphries (6:5) folgen. Gegen den stark aufspielenden Niederländer Kevin Doets war für Hopp schließlich Endstation (1:6).

Finalturnier rückt für Hopp näher – auch Weber überzeugt

Hopp liegt in der Players Championship Order of Merit mit 18.250 Pfund eingespieltem Preisgeld als bester Deutscher momentan auf Rang 24. Die besten 64 Spieler qualifizieren sich für das große Finalturnier.

Auch Leon Weber konnte am Montag überzeugen und schaffte es bis ins Achtelfinale. Er siegte gegen Ryan Searle (6:3), Jeffrey de Graaf (6:5) und Adam Leek (6:5), ehe er sich Überflieger Wessel Nijman geschlagen geben musste (1:6).

Darts: Anderson gelingt seltenes Kunststück

Nijman führt die Players Championship Order of Merit deutlich an (68.250 Pfund), verlor im Viertelfinale allerdings gegen Gary Anderson (3:6). „The Flying Scotsman“ zauberte dabei 108,1 Punkte im Average ins Board.

Anderson hatte im Achtelfinale gegen Alexander Merkx (6:1) für ein echtes Highlight gesorgt. Der zweimalige Weltmeister warf im ersten Leg der Partie einen 9-Darter!

Schindler früh ausgeschieden

Die deutsche Nummer eins Martin Schindler schaffte es nicht über die erste Runde hinaus. Er verlor gegen den bestens aufgelegten Niederländer Christian Kist (3:6), der 102,5 Punkte im Average spielte. Schindler kam auf 96,5 Punkte.