Darts: Stiller reagiert auf Littler-Aussage

Mette Bech , Martin Quast 17.04.2026 • 11:12 Uhr Darts-Superstar Luke Littler überrascht mit seinem Lieblingsfußballer – und nennt VfB-Star Angelo Stiller. Der Nationalspieler reagiert bei SPORT1 begeistert und verrät: Auch für ihn ist Littler die Nummer eins.

Kein Cristiano Ronaldo, kein Harry Kane und auch nicht Lamine Yamal: Der aktuell beste Dartsspieler der Welt, Luke Littler, ist bekennender Fußballfan – und hat bei der Wahl seines Lieblingsspielers für eine Überraschung gesorgt.

Jüngst behauptete der Engländer, dass VfB-Stuttgart-Star Angelo Stiller sein Lieblingsspieler im Profifußball sei. Wie es der Zufall will, beruht die Bewunderung offenbar auf Gegenseitigkeit. Auf Littlers Aussage angesprochen, reagierte Stiller im exklusiven SPORT1-Interview begeistert und erklärte: „Ja, das ist geil, weil er ist auch mein Lieblings-Dartsspieler.“

Littler? „Er ist natürlich der beste der Welt“

Der deutsche Nationalspieler fand anschließend lobende Worte für den erst 19 Jahre alten Ausnahmekönner. „Er ist natürlich der beste der Welt derzeit und wenn er so was sagt, dann ist es immer schön, weil ich feiere ihn sehr.“

Dass Stiller eine enge Verbindung zum Darts hat, machte er ebenfalls deutlich. „Ich war auch selber schon im Ally Pally und mag den Dartssport sehr“, sagte der 25-Jährige.

Neben dem Lob für Littler wurde der gebürtige Münchner im SPORT1-Interview auch auf seine sportliche Zukunft angesprochen. Zuletzt wurde über ein mögliches Interesse aus der Premier League spekuliert, als Fan von Manchester United wollte ihn auch Littler bereits locken. Der Mittelfeldspieler möchte sich davon jedoch nicht beeinflussen lassen.