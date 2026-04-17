Darts: Zwei Deutsche jubeln - jetzt warten van Gerwen und Anderson

Felix Kunkel 17.04.2026 • 23:21 Uhr Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen jubeln zum Auftakt zwei Deutsche. In der nächsten Runde warten nun namhafte Gegner auf Niko Springer und Michael Unterbuchner.

Erfolgreicher Auftakt für Niko Springer und Michael Unterbuchner beim European Darts Grand Prix (LIVE bei SPORT1). Während Springer seiner Favoritenrolle beim 6:1 im deutschen Duell gegen Debütant Robin Masino gerecht wurde, setzte Unterbuchner mit einem knappen 6:5 gegen William O’Connor ein Ausrufezeichen.

Im altehrwürdigen Glaspalast von Sindelfingen kam Springer am Freitagabend immer besser in Fahrt. Masino konnte zunächst noch sein erstes Leg bei eigenem Anwurf gewinnen und zum 1:1 ausgleichen.

Darts: Springer macht kurzen Prozess

Danach übernahm der zweimalige WM-Teilnehmer jedoch die Kontrolle, spielte unter anderem einen starken 11-Darter und ließ seinem Gegner keine Chance mehr. Konsequenterweise verwandelte er schließlich seinen ersten Matchdart.

Unterbuchner überzeugte in seinem Krimi mit einem Average von 95,52 Punkten pro Aufnahme, während O’Connors Drei-Dart-Average bei 93,7 Zählern lag.

Darts: Unterbuchner behält im Decider die Nerven

Der gebürtige Münchner führte in einem packenden Match bereits mit 5:3 und hatte bei eigenem Anwurf die Chance, das Spiel im neunten Leg zu entscheiden. Doch der Ire kämpfte sich zurück, gewann zwei Durchgänge in Folge und erzwang den Decider.

Im entscheidenden Leg behielt Unterbuchner die Nerven: Zwar verpasste er zunächst einen Matchdart, traf dann aber sicher die Doppel-20 und zog in die nächste Runde ein.

Dort wartet mit Michael van Gerwen am Samstagabend ein harter Brocken. Auch Springer hat in der zweiten Runde einen namhaften Gegner erwischt: Der „Meenzer Bub“ trifft am Nachmittag auf Gary Anderson.

Schindler greift am Samstag ein

Deutschlands Nummer eins Martin Schindler steigt als gesetzter Spieler erst am Samstag ins Geschehen ein. In Runde zwei trifft er um 22 Uhr auf Damon Heta.