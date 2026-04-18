Gefühlsexplosion! Martin Schindler lässt Emotionen freien Lauf

Johannes Vehren 18.04.2026 • 22:39 Uhr Martin Schindler erlebt beim European Darts Grand Prix eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Ende bezwingt er Damon Heta im Decider.

Martin Schindler steht in der 3. Runde des European Darts Grand Prix (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) in Sindelfingen! Die deutsche Nummer eins besiegte am Samstagabend Damon Heta mit 6:5 und trifft am Sonntagmittag auf Jonny Clayton.

Schindler erlebte einen sehr schwachen Start ins Match, denn nach den ersten drei Legs spielte er nur einen Average von 66,51 Punkten. Die Nummer 18 der Welt wirkte teils ratlos nach seinen Aufnahmen. Dennoch lag er zu jenem Zeitpunkt nur mit 1:2 zurück.

Schindler lässt Gefühlen freien Lauf

Im Anschluss daran verbesserte Schindler seine Leistung und fuhr prompt drei Legs in Folge ein. Damit war er wieder voll in der Partie. Nachdem der 29-Jährige es dann aber verpasst hatte, auf 5:3 zu stellen, glich Heta die Partie wieder aus.

Nachdem Schindler dann 5:4 geführt hatte, vergab er zwei Matchdarts im zehnten Leg. Den Fehler nutze sein Gegner aus, wodurch die Entscheidung im Decider fiel. Dort glänzte der Deutsche mit seinem starken Scoring und gewann letztlich mit seinem fünften Matchdart die Partie.

Als er die Doppel-5 traf, brachen die Gefühle aus ihm heraus. Er warf einen Pfeil auf den Boden, sprang über die Bühne und schrie lautstark seine Freude heraus. „Er verspürt in den letzten Wochen wohl einen großen Druck. So einen Jubel habe ich bei ihm noch nie gesehen“, reagierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Springer schlägt Legende