German Darts Grand Prix heute live im Free-TV und Livestream - mit Springer und Schindler

Philipp Heinemann 06.04.2026 • 10:00 Uhr Beim German Darts Grand Prix fällt am heutigen Ostermontag die Titelentscheidung. Noch sind auch zwei deutsche Stars im Rennen.

Wer gewinnt den German Darts Grand Prix? Am Ostermontag fällt im Münchner Zenith die Titelentscheidung. Zwei deutsche Teilnehmer sind noch im Rennen.

Niko Springer und Martin Schindler sind im Achtelfinale dabei – für beide geht es gegen einen Kontrahenten aus England. SPORT1 zeigt alle Spiele live im Free-TV und im Livestream, los geht es mit dem Countdown schon um 12.15 Uhr.

Darts live: So können Sie den German Darts Grand Prix verfolgen:

Springer steht nach einer ganz starken Vorstellung gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen im Achtelfinale. Der „Meenzer Bub“ warf den Niederländer mit 6:1 aus dem Turnier.

Für Springer steht nun ein Duell mit Michael Smith auf dem Programm, die Partie ist für 14.30 Uhr angesetzt.

Schindler wiederum hatte Brendan Dolan mit 6:4 ausgeschaltet – er steht im vorletzten Spiel der Nachmittagssession Nathan Aspinall gegenüber.