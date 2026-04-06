German Darts Grand Prix heute live im Free-TV und Livestream - mit Springer und Schindler

Wer gewinnt den German Darts Grand Prix? Am Ostermontag fällt im Münchner Zenith die Titelentscheidung. Zwei deutsche Teilnehmer sind noch im Rennen.
Darts-Showdown am Ostermontag
Niko Springer und Martin Schindler sind im Achtelfinale dabei – für beide geht es gegen einen Kontrahenten aus England. SPORT1 zeigt alle Spiele live im Free-TV und im Livestream, los geht es mit dem Countdown schon um 12.15 Uhr.
Darts live: So können Sie den German Darts Grand Prix verfolgen:
Springer steht nach einer ganz starken Vorstellung gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen im Achtelfinale. Der „Meenzer Bub“ warf den Niederländer mit 6:1 aus dem Turnier.
Für Springer steht nun ein Duell mit Michael Smith auf dem Programm, die Partie ist für 14.30 Uhr angesetzt.
Schindler wiederum hatte Brendan Dolan mit 6:4 ausgeschaltet – er steht im vorletzten Spiel der Nachmittagssession Nathan Aspinall gegenüber.
Die Viertelfinals steigen ab 19 Uhr, die Halbfinals sind für 21 Uhr angesetzt und das große Finale soll um 22.15 Uhr über die Bühne gehen.