Van Gerwen: "Er ist einer von denen, die versuchen, lustig zu sein"

Daniel Höhn 19.04.2026 • 11:21 Uhr Michael van Gerwen findet nach seinem Sieg über Michael Unterbuchner beim European Darts Grand Prix deutliche Worte für den Deutschen.

Der 6:2-Sieg von Michael van Gerwen in der 2. Runde des European Darts Grand Prix (LIVE im Free-TV auf SPORT1) in Sindelfingen gegen Michael Unterbuchner war im Nachhinein nicht das große Thema. Es waren die Worte des Niederländers im Anschluss an das Match, die für Aufsehen sorgten.

„Nein, er hat keinen Scherz gemacht. Er ist einer von denen, die versuchen, lustig zu sein. Versteht ihr, was ich meine?“, sagte van Gerwen im Siegerinterview auf der Bühne vor der deutschen Fanschar. „Er hat mich in seinem Leben noch nie geschlagen und er wird mich in seinem Leben nie schlagen. Er ist nicht gut genug. Selbst mein B-Game schlägt ihn“, lästerte der ehemalige Weltranglistenerste.

„Michael van Gerwen? Wer ist das?“

Van Gerwen bezog sich dabei auf eine Aussage von Unterbuchner, die der Deutsche am Tag zuvor gemacht hatte. Mit einem breiten Lächeln sagte er: „Michael van Gerwen? Wer ist das? Nein, nein, nur Spaß. Ich freue mich darauf.“

Der Bayer hatte durch seinen Sieg gegen William O’Connor am Freitag erst das Duell mit MvG erreicht. „Wahnsinn, Wahnsinn, was soll ich sagen? Endlich habe ich gezeigt, was ich auf der European-Tour-Bühne spielen kann. Auf der Challenge Tour mache ich das oft, regelmäßig mit Averages über 90, aber heute hat es auf der Bühne funktioniert und ich bin wirklich happy“, hatte „T-Rex“ betont.

Van Gerwen wiederum schloss seine Attacke mit einer weiteren deutlichen Aussage ab: „Der Tag, an dem ich mir über Unterbuchner Sorgen mache, ist der Tag, an dem ich mit Darts aufhöre.“