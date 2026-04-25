Passender Name: Littler und Bunting kaufen Rennpferd

SID 25.04.2026 • 06:27 Uhr Die beiden Dartsgrößen haben Gefallen am Rennsport gefunden und tätigen eine ungewöhnliche Investition. Der Name passt schon mal.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat offenbar eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Gemeinsam mit seinem englischen Landsmann und Darts-Kollegen Stephen Bunting investiert der 19-Jährige in ein Rennpferd. Für den Hengst mit dem Namen Bunting Mental gab das Duo laut The Sun 54.000 Pfund (ca. 62.200 Euro) aus. Angelehnt ist der Name an den Fangesang „Let’s Go Bunting Mental“, mit dem Dartsanhänger Bunting feiern.

Trainiert wird Bunting Mental von Hugo Palmer. „Die meisten unserer bekannten Sportler, die Pferde besitzen, gehören zu meiner Generation, daher ist es großartig, Leute der nächsten Generation dabei zu haben“, sagte Palmer (46) der Sun. Bunting gilt seit längerem als Fan des Pferdesports, während Littler im März mit seiner Freundin Faith sowie unter anderem den Dartsprofis Luke Humphries und Nathan Aspinall mehrfach beim Cheltenham Festival gesichtet worden war und dort auch Geld durch Wetten gewonnen haben soll.