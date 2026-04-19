Darts: Schindler verliert Krimi gegen Price

Niklas Trettin 19.04.2026 • 21:37 Uhr Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen musste Martin Schindler im Viertelfinale die Segel streichen. Gegen Gerwyn Price hatte der 29-Jährige das Weiterkommen in der Hand, scheiterte am Ende aber knapp.

Martin Schindler muss sich beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) im Viertelfinale nach einem Krimi gegen Gerwyn Price geschlagen geben. Der 29-Jährige hatte im entscheidenden elften Leg einen Matchdart auf die Doppel-5, verfehlte diesen aber und unterlag mit 5:6.

Für den Deutschen, der zwischenzeitlich mit 3:1 vorne lag, endete damit das Turnier. Ein Average von 96,43 Punkten und eine Checkout-Quote von 55,56 Prozent reichten ihm nicht. Schindler ist als letzter Deutscher ausgeschieden. Im Achtelfinale war Niko Springer an Danny Noppert gescheitert.

Darts: Schindler begann furios

Schindler war gut in den Tag gestartet, setzte sich überraschend deutlich gegen Jonny Clayton (6:1) durch. Der Waliser führt die Premier League an, hatte gegen die deutsche Nummer eins allerdings keine Chance.