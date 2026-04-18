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European Darts Grand Prix: Springer gelingt Coup gegen Titelverteidiger

Springer-Coup gegen Titelverteidiger

Niko Springer zieht beim European Darts Grand Prix ins Achtelfinale ein. Er fertigt Titelverteidiger Gary Anderson ab.
Niko Springer präsentiert sich beim German Darts Grand Prix in München in Gala-Form! Darts-Gigant Michael van Gerwen hat nicht den Hauch einer Chance gegen den Deutschen.
Stefan Junold
Niko Springer zieht beim European Darts Grand Prix ins Achtelfinale ein. Er fertigt Titelverteidiger Gary Anderson ab.

Furioser Auftritt von Niko Springer! Der deutsche Darts-Profi ist beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen ins Achtelfinale (LIVE auf SPORT1) eingezogen. Der „Meenzer Bub“ schlug Titelverteidiger Gary Anderson in Runde zwei mit 6:3 in Legs.

Bis auf kürzere Schwächephasen zeigte Springer eine glänzende Vorstellung und dominierte den Altmeister. Am Ende stand ein Drei-Dart-Average von gut 95 Punkten zu Buche. Anderson spielte rund fünf Punkte weniger.

Insbesondere sein Start war brillant. Nach drei Legs standen bei Springer knapp 110 Punkte pro Aufnahme. Der Deutsche traf insgesamt 54,55 Prozent seiner Versuche auf Doppel, „The Flying Scotsman“ lediglich 30.

Im Achtelfinale am Sonntag bekommt es Springer beim fünften Event der European Tour mit dem Niederländer Danny Noppert zu tun. Am Abend treten aus deutscher Sicht noch Michael Unterbuchner (gegen Michael van Gerwen) und Martin Schindler (gegen Damon Heta) ans Oche.

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