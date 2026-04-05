6:1! Springer schmeißt Titelverteidiger MvG raus

Julius Schamburg , Johannes Vehren 05.04.2026 • 23:21 Uhr Niko Springer sorgt beim German Darts Grand Prix für eine faustdicke Überraschung und schmeißt den Titelverteidiger raus. Nun wartet im Achtelfinale ein weiterer Ex-Weltmeister auf den Deutschen.

Damit hätten wohl nur die wenigsten gerechnet: Niko Springer hat beim German Darts Grand Prix sensationell Titelverteidiger Michael van Gerwen rausgeworfen und ist ins Achtelfinale vorgedrungen.

Springer ließ dem dreimaligen Weltmeister nicht den Hauch einer Chance und gewann mit 6:1 in Legs. Im Viertelfinale wartet mit dem Engländer Michael Smith nun ein weiterer Ex-Weltmeister auf den Deutschen.

Darts: van Gerwen gegen Springer chancenlos

Beinahe hätte Springer MvG sogar einen Whitewash verpasst! Der „Meenzer Bub“ führte schon mit 4:0, ehe van Gerwen sein erstes Leg gewann. Dabei blieb es dann aber auch. Springer sicherte sich die nächsten beiden Legs und auch den Sieg.

Springer spielte 98,34 Punkte im Average. Der Niederländer blieb mit 94,56 Punkten unter seinen Möglichkeiten und haderte besonders mit seiner Quote auf die Doppel (14,29 Prozent). Springer war bei seinen Würfen auf die Doppel zu 46,15 Prozent erfolgreich.

Große Freude bei Springer

„Ich denke da geht auf jeden Fall noch mehr, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Das ist bei mir momentan noch ein bisschen schwankend, aber gerade mit den Doppeln bin ich momentan sehr zufrieden“, sagte Springer im SPORT1-Interview.

„Ich war um ehrlich zu sein ziemlich nervös. Van Gerwen ist natürlich ein großer Spieler, vor dem habe ich extrem viel Respekt. Ich habe versucht das auf der Bühne ein bisschen auszublenden, das fällt einem dann gar nicht so leicht“, fuhr Springer fort.

„Wenn er die Doppel trifft, ist es ein ganz anderes Spiel. Ich habe meine Chance bekommen und sie genutzt. Ich wusste ich hab absolut gar nichts zu verlieren und kann eigentlich nur gewinnen“, freute sich der 25-Jährige im Siegerinterview auf der Bühne.

Hausotter und Pietreczko ausgeschieden – Schindler jubelt

Anschließend bedankte sich Springer für die atemberaubende Stimmung im Zenith. Zuvor hatte Marcel Hausotter die Fans bereits in Ekstase versetzt, auch wenn er sich Jonny Clayton denkbar knapp geschlagen geben musste (5:6).

Auch Ricardo Pietreczko verlor später im Decider. Gegen den Engländer Nathan Aspinall hatte er nach 2:4-Rückstand den Sieg schon dicht vor Augen und führte mit 5:4. Dann verlor er allerdings die nächsten beiden Legs und damit auch das Match.

Die deutsche Nummer eins Martin Schindler folgte Springer am späten Abend ins Achtelfinale. Schindler setzte sich in einem hart umkämpften Match mit 6:4 in Legs gegen Brendan Dolan durch und brüllte anschließend die Freude aus sich heraus. Er trifft nun auf Pietreczko-Bezwinger Aspinall.

Im Vorjahr hatte van Gerwen das Turnier noch gewonnen. Nun ist für MvG schon nach dem Auftaktmatch Schluss. Im Gegensatz zu Springer hatte er in der ersten Runde ein Freilos gehabt. Springer gewann sein Erstrundenduell im Decider gegen Landsmann Jan Schmidt.

Die Ergebnisse der Abendsession: