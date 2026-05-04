Bei Heimspiel: Deutsche Darts-Profis schwächeln

Gebrauchter Nachmittag für die deutschen Darts-Profis: Bei der Players Championship 13 in Hildesheim haben lediglich Martin Schindler und Niko Springer die Runde der letzten 32 erreicht.
Deutsche Darts-Profis schwächeln
Dort war für beide Endstation: Schindler verlor gegen den Engländer Dave Chisnall (1:6), Springer musste sich dem Niederländer Marvin van Velzen mit 4:6 geschlagen geben.
Für die anderen 15 deutschen Profis war beim Heimspiel schon nach den ersten beiden Runden Schluss. Leon Weber (1:6 gegen Andrew Gilding), Kai Gotthardt (2:6 gegen Beau Greaves), Arno Merk (5:6 gegen Connor Scutt), Maximilian Czerwinski (1:6 gegen Tom Sykes), Daniel Klose (5:6 gegen William O’Connor) und Pascal Rupprecht (5:6 gegen Thibault Tricole) erreichten Runde zwei.
Darts: Hopp kann nicht an Top-Ergebnisse anknüpfen
Yorick Hofkens, Marvin Kraft, Lukas Wenig, Ricardo Pietreczko, Matthias Ehlers, Gabriel Clemens, Dominik Grüllich und Florian Preis verloren jeweils ihre Auftaktpartie.
Auch SPORT1-Experte Max Hopp, der zuletzt starke Ergebnisse auf dem Floor erzielt hatte und der formstärkste Deutsche war, musste nach seinem Auftaktmatch (5:6 gegen Tommy Lishman) die Segel streichen. Zahlreiche Top-Spieler wie Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton und Gerwyn Price sagten für das Turnier ab.
Der Niederländer Kevin Doets sicherte sich mit einem 8:5-Erfolg im Endspiel gegen Luke Woodhouse aus England den Tagessieg.
Schon am Dienstag haben die Deutschen bei der 14. Ausgabe die Chance, wieder für gute Leistungen zu sorgen. Am Ende der Saison qualifizieren sich die besten 64 der Rangliste für die Players Championship Finals. Aktuell wären aus deutscher Sicht Hopp, Springer und Clemens startberechtigt.