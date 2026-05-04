Bei Heimspiel: Deutsche Darts-Profis schwächeln

Moritz Pleßmann 04.05.2026 • 19:28 Uhr Bei der 13. Ausgabe der Players Championship erwischen die Deutschen einen gebrauchten Tag. Beim Heimspiel in Hildesheim erreichen zwei Profis die dritte Runde.

Gebrauchter Nachmittag für die deutschen Darts-Profis: Bei der Players Championship 13 in Hildesheim haben lediglich Martin Schindler und Niko Springer die Runde der letzten 32 erreicht.

Dort war für beide Endstation: Schindler verlor gegen den Engländer Dave Chisnall (1:6), Springer musste sich dem Niederländer Marvin van Velzen mit 4:6 geschlagen geben.

Für die anderen 15 deutschen Profis war beim Heimspiel schon nach den ersten beiden Runden Schluss. Leon Weber (1:6 gegen Andrew Gilding), Kai Gotthardt (2:6 gegen Beau Greaves), Arno Merk (5:6 gegen Connor Scutt), Maximilian Czerwinski (1:6 gegen Tom Sykes), Daniel Klose (5:6 gegen William O’Connor) und Pascal Rupprecht (5:6 gegen Thibault Tricole) erreichten Runde zwei.

Darts: Hopp kann nicht an Top-Ergebnisse anknüpfen

Yorick Hofkens, Marvin Kraft, Lukas Wenig, Ricardo Pietreczko, Matthias Ehlers, Gabriel Clemens, Dominik Grüllich und Florian Preis verloren jeweils ihre Auftaktpartie.

Auch SPORT1-Experte Max Hopp, der zuletzt starke Ergebnisse auf dem Floor erzielt hatte und der formstärkste Deutsche war, musste nach seinem Auftaktmatch (5:6 gegen Tommy Lishman) die Segel streichen. Zahlreiche Top-Spieler wie Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton und Gerwyn Price sagten für das Turnier ab.

Der Niederländer Kevin Doets sicherte sich mit einem 8:5-Erfolg im Endspiel gegen Luke Woodhouse aus England den Tagessieg.