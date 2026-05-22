Michael Smith erklärt Absage für Darts-Turnier in Deutschland

Daniel Höhn 22.05.2026 • 11:55 Uhr Michael Smith hat erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Daher muss der Engländer seinen Start bei der International Darts Open in Riesa absagen.

Der ehemalige Darts–Weltmeister Michael Smith plagt sich erneut mit gesundheitlichen Problemen herum, weshalb er seine Teilnahme an der International Darts Open in Riesa in diesem Wochenende absagen musste.

„Seit ich die Pro-Tour-Turniere in Milton Keynes gespielt und das Finale erreicht habe, sind meine Knöchel in keinem guten Zustand, mit ständigen Schwellungen und der Unfähigkeit, vier, fünf Tage am Stück zu laufen“, gab der „Bully Boy“ in den sozialen Medien eine Erklärung für seine Absage ab.

Darts: Michael Smith sagte zwei Kortison-Injektionen ab

Und für Smith kam es sogar noch schlimmer: „Dann, nach neun Tagen in Deutschland, drei Flügen und 13 Stunden im Zug, sind die Probleme wieder aufgetreten, und obendrein kam noch eine Augenentzündung dazu.“

Aus diesen Gründen wird sich der Engländer nun erst einmal um seine Gesundheit kümmern: „Nachdem ich meine Termine für die Kortison-Injektionen bereits zweimal abgesagt habe, habe ich entschieden, dass ich ein drittes Mal nicht absagen kann, da es wirklich geregelt werden muss.“

Dennoch tat ihm die Absage für das Turnier in Deutschland leid: „Daher bin ich völlig bedrückt, sagen zu müssen, dass ich an diesem Wochenende in Riesa nicht spielen werde, damit ich meinen Termin am Freitag wahrnehmen und es hoffentlich in den Griff bekommen kann.“