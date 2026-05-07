Darts: Ex-Weltmeister Webster an Blutkrebs erkrankt

SID 07.05.2026 • 11:17 Uhr Mark Webster, der 2008 den WM-Titel der BDO gewann und mittlerweile als TV-Experte arbeitet, macht eine Krebserkrankung öffentlich.

Der frühere Darts-Weltmeister Mark Webster ist an einer selten Form von Blutkrebs erkrankt. Das gab der Waliser in einem Interview mit dem Portal Darts World bekannt. Im Januar sei bei dem 42-Jährigen die Haarzellleukämie diagnostiziert worden, er werde sich einer Chemotherapie unterziehen, sagte Webster.

„Es klingt schlimm, wenn man Leukämie sagt, aber die Prognose ist gut, 95 Prozent der Fälle werden erfolgreich behandelt“, erklärte Webster, der 2008 die WM der mittlerweile insolventen British Darts Organisation (BDO) gewann. Nach seiner aktiven Karriere wurde der Linkshänder TV-Experte, unter anderem auch bei der Weltmeisterschaft. Seit Februar lässt er sämtliche Aktivitäten ruhen.

Webster hofft, schon bald ans Mikrofon zurückkehren zu können. „Ich fühle mich gut und würde gerne wieder arbeiten, aber meinem medizinischen Team gefällt die Umgebung, in der ich arbeite, nicht“, sagte Webster. Vor der Diagnose habe er sich „erschöpft“ gefühlt und sei „sehr müde geworden“, berichtete Webster.