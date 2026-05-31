Darts heute LIVE im Smart-TV & Livestream, Liveticker - Springer im Einsatz

SPORT1 31.05.2026 • 10:00 Uhr Bei den Baltic Sea Darts Open geht es in die heiße Phase. Niko Springer ist der letzte verbliebene Deutsche.

Die Baltic Sea Darts Open in Kiel gehen in die heiße Phase. Nach dem Aus von Martin Schindler ist mit Niko Springer am Finaltag noch ein Deutscher vertreten.

Der 25-Jährige bekommt es am im Achtelfinale am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) mit Ryan Joyce zu tun, der am Vortag Schindler ausschaltete (6:5). Springer wiederum besiegte Ross Smith.

Auf die Achtelfinals folgen am Abend die Viertelfinals sowie die beiden Halbfinals und schließlich das Endpsiel.

Live verfolgen können die Darts-Fans das Spektakel bei DAZN. Alle Infos rund ums Turnier finden Sie bei SPORT1.

Viele Darts-Stars nicht dabei

Einige prominente Namen werden die Fans dabei auf der Bühne vermissen. Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Jonny Clayton haben einige der Topspieler ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Auch Titelverteidiger Gerwyn Price hat die Reise in den hohen Norden nicht angetreten. Der Waliser hatte sich im letzten Jahr noch die Trophäe gesichert. Auch der frischgebackene Premier-League-Champion Luke Littler ist nicht mit von der Partie.

Wer schnappt sich das Preisgeld?

Bis ins Viertelfinale wird im Modus Best of 11 Legs gespielt. Im Halbfinale verlängern sich die Matches dann auf ein Best of 13, im Finale sogar auf ein Best of 15.