Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 13 in Hildesheim mit Hopp und Clemens

SPORT1 04.05.2026 • 10:00 Uhr Darts wieder in Deutschland: Die Players Championship 13 findet am Montag in Hildesheim statt. Dabei sind unter anderem Gabriel Clemens und Max Hopp.

Die PDC Pro Tour wird mit der Players Championship 13 fortgesetzt. In Hildesheim sind am Montag auch diverse deutsche Spieler am Start, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens. Insgesamt treten 128 Profis am Oche an. Zahlreiche Top-Spieler wie Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton und Gerwyn Price sagten für das Turnier ab.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 13 in Hildesheim

TV: –

– Stream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Sobald das Halbfinale erreicht ist, gilt „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im großen Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.

Finanziell geht es um wichtige Ranglistengelder: Der Sieger erhält 15.000 Pfund, der Finalist 10.000 Pfund. Selbst das Erreichen der Runde der letzten 64 wird noch mit 1.250 Pfund honoriert.