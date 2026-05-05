Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 14 mit Hopp und Clemens

SPORT1 05.05.2026 • 10:00 Uhr Zweite Darts-Runde in Deutschland: Am Dienstag stehen in Hildesheim die Players Championship 14 an. Auch Gabriel Clemens und Max Hopp sind wieder mit dabei.

Wie am Montag findet auch am Dienstag ein Turnier der PDC Pro Tour in Hildesheim statt: die Players Championship 14 (ab 13 Uhr). Neben einigen deutschen Profis wie Max Hopp und Gabriel Clemens, sind auch viele Topstars am Start. Unter anderem Gary Anderson, Dave Chisnall oder Rob Cross.

Dagegen sagten einige andere Stars wie Weltmeister Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Jonny Clayton und Gerwyn Price ab. Dennoch gehen erneut 128 Spieler an den Start.

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Bis einschließlich des Viertelfinals wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann schließlich über „Best of 15 Legs“.