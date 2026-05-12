Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 15 mit Schindler, Clemens, Hopp und Springer

SPORT1 12.05.2026 • 10:00 Uhr Nächste Station Leicester: 128 Spieler nehmen am Dienstag an der Players Championship 15 teil. Dabei sind unter anderem auch Martin Schindler, Gabriel Clemens, Max Hopp und Niko Springer.

Nach Hildesheim (Players Championship 13 und 14) und Graz (Austrian Darts Open) in der vergangenen Woche macht die PDC nun in Leicester Halt: Auf dem Programm der PDC Pro Tour stehen am Dienstag und Mittwoch die Players Championship 15 und 16 (jeweils ab 13 Uhr).

An beiden Turnieren in der Mattioli Arena nehmen 128 Spieler teil. Von den 15 deutschen Tour Card Holdern sind bis auf Matthias Ehlers alle am Start, darunter Gabriel Clemens, Max Hopp, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Niko Springer.

Obwohl es eine Woche ohne European Tour ist, verzichten viele Topstars der Szene einmal mehr auf einen Start, darunter Luke Litter, Luke Humphries, Gerwyn Price und Gary Anderson. Wiederum dabei sind beispielsweise Michael van Gerwen und dessen niederländischer Landsmann Wessel Nijman, der 2026 bereits fünf Players-Championship-Titel eingefahren hat.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 15 in Leicester

TV: –

– Stream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bis einschließlich des Viertelfinale wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.