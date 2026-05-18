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Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 17 mit Schindler, Hopp und Springer

Hopp und Co. in Leicester gefordert

Am Montag steht die 17. Ausgabe der Players Championship an. Mit dabei in Leicester ist ein deutsches Großaufgebot um Martin Schindler, Max Hopp und Co.
Ist am Montag in Leicester gefordert: Max Hopp
Ist am Montag in Leicester gefordert: Max Hopp
© IMAGO/Pro Sports Images
SPORT1
Am Montag steht die 17. Ausgabe der Players Championship an. Mit dabei in Leicester ist ein deutsches Großaufgebot um Martin Schindler, Max Hopp und Co.

Am Montag (ab 13 Uhr) steigt in Leicester die 17. Ausgabe der Players Championship. Darts-Fans dürfen sich auf ein prominentes Teilnehmerfeld freuen – mit insgesamt 14 deutschen Startern.

Neben Martin Schindler, Gabriel Clemens, Max Hopp und Niko Springer geht beispielsweise auch Ricardo Pietreczko, der in den vergangenen Wochen mehrere Rückschläge verkraften musste, an den Start. Aus deutscher Sicht hat lediglich Matthias Ehlers seine Teilnahme abgesagt.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 17 in Leicester

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Generell trudelten nicht allzu viele prominente Absagen ein. Während mit Luke Humphries und Gerwyn Price zwei Topstars mit von der Partie sind, wird Michael van Gerwen allerdings eine Pause einlegen. Der Niederländer spielte in den vergangenen Monaten beinahe jedes Turnier.

Darüber hinaus setzen Luke Littler und Nathan Aspinall wie gewohnt aus, während dieses Mal auch Gary Anderson nicht dabei ist.

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.

Der Turniersieger erhält 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro), während der Finalist mit 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) nach Hause geht.

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