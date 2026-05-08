Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Schafft Schindler die Titelverteidigung in Graz?

SPORT1 08.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour macht Station in Graz. Bei den Austrian Darts Open geht Martin Schindler als Titelverteidiger ins Rennen. SPORT1 verrät, wo Sie die Darts-Action verfolgen können.

Nach einer kleinen Frühjahrspause ist die PDC European Tour zurück: In der Stadthalle von Graz starten am Freitag die Austrian Darts Open. Es ist das sechste von insgesamt 15 Events in diesem Jahr. Als Titelverteidiger geht die deutsche Nummer eins Martin Schindler ins Turnier.

Im vergangenen Jahr setzte er sich im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Ross Smith durch und feierte seinen bisher letzten Titel auf der Profi-Tour.

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Neben Schindler gehen mit Niko Springer, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko drei weitere deutsche Darts-Stars ins Rennen. Für sie beginnt das Turnier bereits am Freitag in Runde eins, während Schindler gesetzt ist und am Samstag startet.

Gespielt wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“. Im Halbfinale wird die Distanz dann auf „Best-of-13“ erhöht, ehe im Finale nochmals auf „Best-of-15“ hochgeschraubt wird. Der Sieger des Turniers erhält ein Preisgeld von 35.000 Pfund.

Darts: Littler fehlt, auch Humphries sagt ab

Die österreichischen Fans müssen jedoch das Fehlen etlicher großer Namen verkraften: Fünf der acht Premier-League-Stars lassen das Turnier in der Steiermark nämlich aus. Weder Weltmeister Luke Littler noch dessen Landsmann Luke Humphries sind gemeldet. Ebenfalls reisen Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton nicht an.

Auch Nathan Aspinall und Gary Anderson fehlen in der Stadthalle. Aus deutscher Sicht dürfte vor allem der Auftritt von Pietreczko mit Spannung erwartet werden: Die deutsche Nummer zwei ist momentan auf Formsuche und hatte bei der Players Championship unter der Woche eine Partie freiwillig aufgegeben. Nun muss er in Graz auf die Bühne.

Austrian Darts Open: Die Spiele der Deutschen

Freitag, 1. Runde (ab 13 Uhr):

Ryan Joyce – Gabriel Clemens (13 Uhr)

(13 Uhr) Ricardo Pietreczko – Patrik Kovacs (13.30 Uhr)

– Patrik Kovacs (13.30 Uhr) Niko Springer – Nick Kenny (16 Uhr)

Samstag, 2. Runde (ab 13 Uhr):