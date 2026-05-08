Darts: Hopp sicher! "Neben Littler ist er aktuell der stärkste Spieler"

Johannes Vehren 08.05.2026 • 11:27 Uhr Wessel Nijman brilliert aktuell in der Dartswelt. SPORT1-Experte Max Hopp, der zuletzt ein Finale gegen den Niederländer verlor, findet ausschließlich Lob für den Shootingstar - und vergleicht ihn mit Luke Littler und Michael van Gerwen.

Wessel Nijman ist derzeit auf dem Weg in die Weltspitze des Darts! Der 25-Jährige hat am Dienstag seinen bereits sechsten Saisontitel eingefahren und die Players Championship 14 im Finale gegen Max Hopp gewonnen. Der Deutsche blickte bei SPORT1 auf das Endspiel zurück und lobte den Niederländer.

„Zu Wessel Nijman im Finale muss man einfach sagen: Chapeau, was der Kerl abspult. Ich glaube, neben Luke Littler gibt es keinen stärkeren Spieler aktuell auf der Tour“, meinte der 29-Jährige.

Darts: Hopp provoziert Nijman

Er fügte hinzu: „Ich habe relativ schnell gemerkt, dass Wessel Nijman richtig gut unterwegs ist. Er hat in den ersten Legs einen Average von über 110 Punkten gespielt. Ich selbst war knapp unter der 100er-Marke.“

Hopp erklärte, dass er dann ein Leg gewonnen und sich daraufhin bewusst sehr gefreut habe. „Dann hat er sich umgedreht, sich aufgeregt, aber sich direkt wieder fokussiert und eine 180 ins Board gefeuert“, berichtete der deutsche Profi.

Nijman-Vergleich mit MvG

Seiner Meinung nach merke man Nijman den Hunger bei jeder Aufnahme an. „Er möchte unbedingt gewinnen. Also das, was Michael van Gerwen in seiner Prime ausgestrahlt hat. Unbedingter Siegeswille, das hat Wessel Nijman jetzt“, betonte der SPORT1-Experte abschließend.