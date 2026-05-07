Darts-Legende an Krebs erkrankt

Der ehemalige Darts-Weltmeister Mark Webster ist an Krebs erkrankt. In einem Instagram-Post vermeldete die PDC Europe, der europäische Ableger des größten professionellen Darts-Verbandes, die Diagnose Blutkrebs.
Ex-Weltmeister an Leukämie erkrankt
Als Experte gehört Webster zum festen Bestandteil der englischen Übertragungen der PDC-Turniere. Seit einigen Monaten fehlte der 42-Jährige allerdings vor der Kamera. Nun sind die Hintergründe bekannt.
Seltene Leukämie mit guten Heilungschancen
Beim Waliser sei eine Haarzellenleukämie festgestellt worden, eine langsam fortschreitende Form des chronischen Blutkrebs. Experten gehen bei dieser Form der Erkrankung allerdings von guten Heilungschancen aus.
„Es klingt schlimm, wenn man Leukämie sagt, aber… die Prognose ist gut, 95 Prozent der Fälle verlaufen erfolgreich“, sagte Webster in einem Interview mit Darts World.
Der Fortschritt sei zwar noch nicht so weit wie erhofft, er bleibt aber trotzdem positiv: „Ich komme ganz gut zurecht und gehe so gut wie möglich damit um.“
Ex-Weltmeister und gefeierter Experte
Webster begann seine Darts-Karriere als „The Spider“ 2007 beim englischen Darts-Verband BDO, wo er sich 2008 im zweiten Jahr direkt zum Weltmeister krönte.
Nach seinem Wechsel zur PDC folgten unter anderem Halbfinalteilnahmen beim World Grand Prix und den UK Open, sowie ein dritter Platz bei der Weltmeisterschaft 2011.
Seit dem Verlust seiner Tourcard 2020 ist er bei den englischen Übertragungen der PDC-Turniere fester Bestandteil des Expertenteams. Am liebsten würde er direkt wieder in seinen Job zurückkehren, noch fehle aber das „Go“ der Mediziner.
Aufkeimende Gerüchte um eine Rückkehr ans Board nach seiner beruflichen Abwesenheit moderierte er zuletzt ab.