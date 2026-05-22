Darts: Pikachu bricht den Bann! Dann wird es emotional

Julius Schamburg 22.05.2026 • 16:43 Uhr Ricardo Pietreczko gewinnt sein Auftaktmatch beim European-Tour-Event in Riesa. Der Deutsche reagiert emotional - denn in den letzten Wochen lief kaum etwas zusammen.

Bann gebrochen – nach dem Matchdart brach es aus ihm heraus! Ricardo Pietreczko hat nach zehn Niederlagen in Serie wieder ein Match bei einem PDC-Event gewonnen.

Bei den International Darts Open im sächsischen Riesa gewann Pietreczko sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Maik Kuivenhoven mit 6:2 in Legs.

Darts: Emotionale Szenen nach Pikachus Sieg

Der Deutsche verwandelte seinen dritten Matchdart auf der Doppel-20, schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen und war sichtlich erleichtert. Von Kuivenhoven gab es eine herzliche Umarmung.

Pietreczko spielte einen Drei-Dart-Average von 85,63 Punkten und überzeugte mit einer Doppelquote von 60 Prozent. Kuivenhoven spielte 84,47 Punkte im Average und war auf die Doppel zu lediglich 16,67 Prozent erfolgreich.

Für Pietreczko, der es in den vergangenen Wochen nicht immer einfach hatte, ein besonders emotionaler Sieg. Zuletzt waren Averages von um die 80 Punkte die Regel.

Pietreczko sichtlich beeinträchtigt

Dazu kursieren Gerüchte, der Rechtshänder leide unter Dartitis. Vereinzelte Anzeichen dafür waren schon bei seinen jüngsten Auftritten vor TV-Kameras erkennbar. Ein Match auf dem Floor brach er sogar ab.

Auch am Freitag hatte Pietreczko sichtlich Probleme, den Dart loszulassen. Immer wieder setzte der 31-Jährige neu an. Doch er kämpfte sich eindrucksvoll durch die Partie.

In der nächsten Runde wartet mit dem an Position sieben gesetzten Niederländer Danny Noppert eine große Herausforderung.

International Darts Open: Ergebnisse der Nachmittagssession

Ryan Joyce vs. Jeffrey Sparidaans 6:2

Connor Scutt vs. Finn Behrens 6:1

6:1 Madars Razma vs. György Jehirszki 6:2

Andrew Gilding vs. Bradley Brooks 4:6

Cameron Menzies vs. Michael Unterbuchner 6:5

6:5 Karel Sedlácek vs. Johan Engström 6:0

Ricardo Pietreczko vs. Maik Kuivenhoven 6:2

vs. Maik Kuivenhoven 6:2 Niels Zonneveld vs. Keane Barry 6:2

International Darts Open: Spiele der Abendsession