Schlag ins Gesicht: Darts-Star van Gerwen reagiert auf Attacke

Philipp Heinemann 01.05.2026 • 09:54 Uhr Michael van Gerwen wird bei Feierlichkeiten in den Niederlanden auf offener Straße attackiert. Der Darts-Star selbst erklärt, wie es dazu gekommen ist.

Michael van Gerwen ist auf einer Party attackiert worden. Ein unbekannter Mann schlug dem Darts-Star aus den Niederlanden bei Feierlichkeiten während der sogenannten King’s Night in Den Bosch ins Gesicht.

Videos von dem Vorfall gingen durchs Netz, der 37-Jährige selbst hat sich wie folgt dazu geäußert. „Er schlägt mich einfach so. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich war etwas überrascht, was hier gerade passiert“, sagte MvG bei Shownieuws.

Die King’s Night wird in vielen niederländischen Städten in der Nacht vom 26. auf den 27. April zelebriert. Van Gerwen befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs vor einem Gebäude, wo er sich mit mehreren Menschen unterhielt. Mehrere Security-Kräfte standen um die kleine Menschentraube herum.

Van Gerwen erklärt Reaktion nach Schlag

Plötzlich und ohne erkennbaren Grund schlug ein Mann van Gerwen mit der Faust ins Gesicht. Dieser reagierte erkennbar verblüfft. Das Security-Personal ging sofort dazwischen, wurden dann aber von einem aufgebrachten van Gerwen verfolgt.

„Der Mann hatte eindeutig zu viel getrunken, und ich hatte das Gefühl, dass seine Wut aus heiterem Himmel kam. Als er gerade gehen wollte, schlug er plötzlich um sich“, sagte Van Gerwen bei Sportnieuws.nl: „Dass ich auf ihn losgegangen bin, ist natürlich nicht gut. Aber das war eine automatische Schreckreaktion.“

Später sei es zu einer Entschuldigung des Angreifers gekommen, erklärte van Gerwen noch.