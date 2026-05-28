Furioses Finale: Littler gewinnt die Premier League

SID 28.05.2026 • 23:22 Uhr Der Darts-Weltmeister liefert sich mit Titelverteidiger Luke Humphries einen hochklassigen Schlagabtausch.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat sich auch den vierten großen Titel des Jahres gekrallt. Nach seinen Erfolgen bei der WM, dem World Masters und den UK Open setzte sich der 19 Jahre alte Engländer im hochklassigen Traumfinale der Premier League in London gegen seinen Landsmann und Vorjahressieger Luke Humphries durch. Nach einem furiosen Schlagabtausch gewann Littler im Decider mit 11:10.

Littler und Humphries zeigten eindrucksvoll, wieso sie gerade die besten Spieler der Welt sind. Im dritten aufeinanderfolgenden Premier-League-Finale gegeneinander spielten beide lange über 110 Punkte im Schnitt. Die Entscheidung fiel erst im letzten Leg: Littler sicherte sich das Break und damit seinen zweiten Titel bei dem prestigeträchtigen Turnier. Die erfolgreiche Titelverteidigung bleibt damit weiter nur Legende Phil Taylor und Michael van Gerwen vorbehalten.

„Es war eine Achterbahnfahrt“, sagte Littler, der während des Siegerinterviews in Tränen ausbrach, bei Sky Sports. Der Dominator gab zu, mit der jüngsten Kritik vieler Fans nur schwer umgehen zu können. Zuletzt war Littler immer wieder ausgebuht worden, auch bei seinem Walk-on im Halbfinale gegen Gerwyn Price.

Vor dem Endspiel hatten Littler und Humphries dramatische, wenn auch ungleiche Halbfinals erlebt. Littler behielt mit 10:9 gegen den Waliser Price die Oberhand, nachdem er eine 9:4-Führung verspielt hatte. Humphries lag gegen Price‘ Landsmann Jonny Clayton schon 7:9 zurück, überstand aber einen Matchdart und schaffte noch den Sprung ins Finale.