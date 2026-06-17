Darts: Achtungserfolg für Clemens - Schindler im Pech

Vincent Wuttke 17.06.2026 • 21:42 Uhr Gabriel Clemens präsentiert sich bei der Players Championship 22 in guter Form. Martin Schindler hat doppelt Pech.

Der „German Giant“ feiert einen Achtungserfolg: Darts-Profi Gabriel Clemens hat bei der Players Championship 22 in Wigan das Viertelfinale erreicht und die Vorschlussrunde nur knapp verpasst.

In der Runde der letzten Acht unterlag der Saarländer mit einem Average von 94,22 Punkten pro Aufnahme dem Engländer Tom Bissell im Entscheidungsleg mit 5:6. In der Runde zuvor hatte Clemens noch mit einem 6:1 gegen Mickey Mansell und 102,44 Zählern als Average aufhorchen lassen.

Vorher hatte Clemens nacheinander die deutschen Kollegen Marvin Kraft (6:1) und Niko Springer (6:2) sowie den Niederländer Wesley Plaisier (6:0) bezwungen.

Darts: Cross fährt Turniersieg ein

Das Finale zwischen Rob Cross und dem Niederländer Maik Kuivenhoven ging mit 8:5 an den Engländer, der seinen ersten Titel 2026 einfuhr. Der Turniersieger erhält 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro), während der Finalist Kuivenhoven mit 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) nach Hause geht.

Mit dem Ausgang des Turniers hatten die weiteren Deutschen nichts zu tun. Lediglich Martin Schindler gewann mehr als ein Match, hatte aber Lospech und traf bereits in der Runde der besten 32 auf Vize-Weltmeister Gian van Veen. Schindler spielte überragend und legte einen Schnitt von 108,19 Punkten pro Aufnahme hin, verlor aber dennoch mit 5:6 gegen den Favoriten (Average 103,6).