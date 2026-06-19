Debütant lässt Niko Springer keine Chance

Bei der Premiere der Slovak Darts Open hat Niko Springer bereits sein Erstrundenduell verloren. Der Deutsche musste sich Tom Sykes mit 2:6 in Legs geschlagen geben.
Debütant lässt Springer keine Chance
Niko Springer scheidet bei den Slovak Darts Open in der ersten Runde aus. Ein European-Tour-Debütant spielt ganz groß auf.
Niko Springer ist bei den Slovak Darts Open ausgeschieden
© IMAGO/Eibner
Für den Engländer ist es sein Debüt auf der European Tour. Von Nervosität war allerdings nichts zu spüren, denn Sykes spielte einen Average von 103,64 Punkten sowie eine Doppelquote von 60 Prozent.
Kann sich Schindler rächen?
Obwohl Springer auf 96,79 Zähler im Schnitt sowie eine Checkoutquote von 40 Prozent kam, hatte der 25-Jährige kaum eine Chance.
Nun ist nur noch ein deutscher Spieler in Bratislava vertreten. Martin Schindler greift wie gewohnt als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde auf der European Tour ein und trifft am Samstagabend ab ca. 19.30 Uhr auf Sykes.