Debütant lässt Niko Springer keine Chance

Johannes Vehren 19.06.2026 • 21:50 Uhr Niko Springer scheidet bei den Slovak Darts Open in der ersten Runde aus. Ein European-Tour-Debütant spielt ganz groß auf.

Bei der Premiere der Slovak Darts Open hat Niko Springer bereits sein Erstrundenduell verloren. Der Deutsche musste sich Tom Sykes mit 2:6 in Legs geschlagen geben.

Für den Engländer ist es sein Debüt auf der European Tour. Von Nervosität war allerdings nichts zu spüren, denn Sykes spielte einen Average von 103,64 Punkten sowie eine Doppelquote von 60 Prozent.

Kann sich Schindler rächen?

Obwohl Springer auf 96,79 Zähler im Schnitt sowie eine Checkoutquote von 40 Prozent kam, hatte der 25-Jährige kaum eine Chance.