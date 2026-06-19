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Darts heute live: Die Slovak Darts Open im TV, Stream und Ticker - Deutsches Duo gefordert

Deutsches Duo in der Slowakei gefordert

Die PDC European Tour macht an ihrer neunten Station in der Slowakei Halt. Mit dabei sind auch zwei Deutsche.
Luke Littler gewinnt im Finale gegen Luke Humphries seinen zweiten Titel in der Premier League of Darts. Im Decider gewinnt er in einem der besten Finals aller Zeiten mit 11:10.
SPORT1
Die PDC European Tour macht an ihrer neunten Station in der Slowakei Halt. Mit dabei sind auch zwei Deutsche.

Die Slovak Darts Open werden am Freitag (ca. 13 Uhr) in Petržalka, einem Stadtteil der slowakischen Hauptstadt Bratislava, eröffnet. Mit Niko Springer und Martin Schindler sind auch zwei deutsche Profis dabei.

Während Schindler in der ersten Runde ein Freilos hat, muss Springer in der Abendsession gegen 21 Uhr gegen den Engländer Tom Sykes antreten. Gewinnt der „Meenzer Bub“ dieses Duell, kommt es in der zweiten Runde zum Aufeinandertreffen mit Schindler.

Darts heute live: So können Sie die Slovak Darts Open verfolgen

Neben dem deutschen Duo sind mit dem Waliser Gerwyn Price und dem Niederländer Michael van Gerwen auch zwei Topstars in der Slowakei am Start.

Bei den Slovak Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.

Der Sieger erhält 35.000 Pfund (ca. 40.300 Euro), der Finalist immerhin noch 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro).

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