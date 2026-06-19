Darts heute live: Die Slovak Darts Open im TV, Stream und Ticker - Deutsches Duo gefordert

SPORT1 19.06.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour macht an ihrer neunten Station in der Slowakei Halt. Mit dabei sind auch zwei Deutsche.

Die Slovak Darts Open werden am Freitag (ca. 13 Uhr) in Petržalka, einem Stadtteil der slowakischen Hauptstadt Bratislava, eröffnet. Mit Niko Springer und Martin Schindler sind auch zwei deutsche Profis dabei.

Während Schindler in der ersten Runde ein Freilos hat, muss Springer in der Abendsession gegen 21 Uhr gegen den Engländer Tom Sykes antreten. Gewinnt der „Meenzer Bub“ dieses Duell, kommt es in der zweiten Runde zum Aufeinandertreffen mit Schindler.

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Neben dem deutschen Duo sind mit dem Waliser Gerwyn Price und dem Niederländer Michael van Gerwen auch zwei Topstars in der Slowakei am Start.

Bei den Slovak Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.