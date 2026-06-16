Darts heute live im Smart-TV, Stream & Ticker - Players Championship 21 mit Hopp und Springer

SPORT1 16.06.2026 • 10:00 Uhr Die Darts Players Championship machen in Wigan Halt. Kann einer der vielen deutschen Akteure überzeugen?

Die Players Championship gehen in die nächste Runde: Am Dienstag startet gegen 14 Uhr deutscher Zeit das 21. Turnier dieser Saison in Wigan. Nachdem eigentlich Niko Springer, Pascal Rupprecht und Maximilian Czerwinski ihre Teilnahme bei den letzten Turnieren abgesagt hatten, sind sie nun mit dabei. Matthias Ehlers fehlt dagegen erneut.

Auch die Deutschen Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko und Max Hopp sind am Start. Wie so häufig sind bei den Players Championships nicht alle Stars dabei: Unter anderem fehlen Luke Littler, Luke Humphries und Michael van Gerwen. Dafür geht Gerwyn Price ins Rennen.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 21 in Wigan

TV: –

– Stream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.