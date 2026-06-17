Darts heute live im Smart-TV, Stream & Ticker - Players Championship 22 mit Pikachu

Philipp Heinemann 17.06.2026 • 10:00 Uhr Nächste Ausgabe der Players Championship in Wigan. Wie weit kommen die deutschen Darts-Stars um Ricardo Pietreczko diesmal?

Tag zwei in Wigan: Bei der Players Championship 22 kämpfen wieder zahlreiche deutsche Darts-Stars um Siege.

Unter anderem Martin Schindler, Niko Springer und Ricardo Pietreczko sind am Start – Letzterer hatte bei PC21 am Vortag bereits seine aufsteigende Form bestätigt.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 22 in Wigan

TV: –

– Stream: pdc.tv

pdc.tv Alle Infos: News auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Pietreczko konnte zwei Siege feiern, bester Deutscher war Kai Gotthardt, der ins Achtelfinale vorstieß. Wie weit geht es diesmal?

Unter anderem mit Gerwyn Price und Wessel Nijman sind einige große Konkurrenten dabei.

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.