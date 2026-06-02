Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 19 mit Schindler, Hopp und Anderson

Johannes Vehren 02.06.2026 • 10:00 Uhr Am Dienstag findet Players Championship 19 in Milton Keynes statt. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Martin Schindler und Max Hopp wieder vertreten - viele Topstars fehlen.

Die Players Championship gehen in ihre nächste Runde: Am Dienstag findet das 19. Turnier der Saison in Milton Keynes statt. Mit Niko Springer, Pascal Rupprecht, Maximilian Czerwinski und Matthias Ehlers haben vier deutsche Tourcard Holder ihre Teilnahme abgesagt.

Dennoch gehen zwölf Deutsche an den Start: Darunter Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko und Max Hopp. Wie so häufig sind bei den Players Championships nicht alle Stars am Start: Unter anderem fehlen Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price und Michael van Gerwen.

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Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.