Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 20 mit Schindler und Hopp

SPORT1 03.06.2026 • 10:00 Uhr Die Players Championship gehen in ihre nächste Runde: Das 20. Turnier steigt erneut in Milton Keynes. Aus deutscher Sicht besteht die Hoffnung auf Verbesserung.

Heute steht das 20. Turnier der Players Championship an. In Milton Keynes hoffen die deutschen Darts-Stars auf ein verbessertes Abschneiden im Vergleich zum Event am Vortag.

Keinem der insgesamt elf deutschen Teilnehmer gelang der Einzug ins Achtelfinale. Schon in der Runde der letzten 32 waren mit Lukas Wenig (3:6 gegen Ross Smith) und Max Hopp (1:6 gegen Jonny Clayton) nur noch zwei Deutsche dabei. Deutschlands Nummer eins Martin Schindler unterlag in seinem zweiten Duell des Tages gegen Tommy Morris mit 3:6 in Legs.

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Mit Niko Springer, Pascal Rupprecht, Maximilian Czerwinski und Matthias Ehlers haben derweil vier deutsche Tourcard Holder ihre Teilnahme an den Turnieren 19 und 20 abgesagt. Dazu fehlen wie so häufig bei den Players Championships auch Stars wie Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price und Michael van Gerwen.

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.