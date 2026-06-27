Darts PDC Next Gen: Tag 1 in Ried im Stream bei SPORT1

SPORT1 27.06.2026 • 12:00 Uhr Das nächste Event der PDC Europe Next Gen 2026 steigt in Ried am Innkreis. Nach dem turbulenten Auftakt mit Turnier-Umstellung richtet sich der Blick nun auf den weiteren Versuch im neuen Modus.

Die PDC Europe Next Gen macht Station in Ried im Innkreis. Auf dem Programm steht das siebte Turnier der Serie, die sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz richtet. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard.

Nach seinem Turniersieg in Hildesheim zuletzt zählt Daniel Klose erneut zum engsten Favoritenkreis. Auch Florian Preis zählt wieder zu den aussichtsreichen Kandidaten. SPORT1 überträgt das Turnier live im Stream. Los geht es um 16:30 Uhr.

Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Ried im Stream

Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Über die Main Order of Merit qualifizieren sich am Ende die besten 16 Spieler für die PDC Europe Super League.