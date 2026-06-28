Darts PDC Next Gen: Tag 2 in Ried im Stream bei SPORT1

Die PDC Europe Next Gen macht Station in Ried im Innkreis. Auf dem Programm steht am Sonntag das achte Turnier der Serie, die sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz richtet. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard.
PDC Next Gen: Tag 2 in Ried
Patrick Reisenegger konnte sich am Samstag beim ersten Turnier in Ried durchsetzen. Der Österreicher bezwang im Finale den Deutschen René Eidams mit 6:4. SPORT1 überträgt das Turnier live im Stream. Los geht es um 14 Uhr.
Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Ried im Stream
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Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Über die Main Order of Merit qualifizieren sich am Ende die besten 16 Spieler für die PDC Europe Super League.
Angeführt wird die Rangliste derzeit von Daniel Klose. Dahinter folgen Oliver Müller und Paul Krohne, auf Rang vier liegt Michael Klönhammer. In die Wertung fließen nicht nur die Preisgelder der einzelnen Turniere ein, sondern auch Zusatzpunkte für starke Leistungen wie Shortlegs, High Scores und High Finishes.