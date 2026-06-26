Das US Darts Masters am Samstag live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.06.2026 • 16:00 Uhr Die Wold Series of Darts macht ihren vierten Halt in dieser Saison in New York. Das US Darts Masters absolviert in der Nacht von Freitag auf Samstag ihre Finalsession.

Neben der Fußball-WM findet auch das US Darts Masters in den USA statt. Im New Yorker Hulu Theater im Madison Square Garden wird in der Nacht von Freitag auf Samstag die Finalsession ausgetragen.

In der ersten Runde waren die Top-6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler sowie acht lokale Qualifikanten dabei. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es eine Überraschung, denn Jim Long bezwang Josh Rock. Alle anderen Stars wie Luke Littler und Titelverteidiger Luke Humphries setzten sich erwartungsgemäß durch.

So können Sie die US Darts Masters live verfolgen:

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Los geht es am Samstag um 1.30 Uhr (Ortszeit 19.30 Uhr). Dann werden die Viertelfinals, Halbfinals sowie das Endspiel ausgetragen. Im vergangenen Jahr ging der Titel an Humphries, der im Finale 8:6 gegen Nathan Aspinall gewann. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 30.000 Pfund. Insgesamt werden 100.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet.

Im Viertelfinale wird „Best of 11 Legs“ gespielt. Die Halbfinals werden über bis zu 13 Legs absolviert und das Finale im „Best of 15 Legs“-Modus gespielt.

US Darts Masters: Samstag, 27. Juni, ab 1.30 Uhr: