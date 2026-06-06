Dramatischer Final-Sieg: Michael van Gerwen landet Coup!

Moritz Thienen 06.06.2026 • 23:53 Uhr Michael van Gerwen gewinnt den Titel beim Nordic Darts Masters. Der Niederländer schlägt im Finale Luke Humphries.

Ausrufezeichen von Michael van Gerwen! Der Niederländer hat sich in einem unglaublich spannenden Finale den Titel beim Nordic Darts Masters geholt.

Van Gerwen rang in einem hochklassigen Endspiel Luke Humphries im Entscheidungs-Leg mit 8:7 nieder. Humphries hatte zuvor einen Match-Dart auf das Bullseye verpasst, ehe der MvG die Nerven behielt und sich den Titel sicherte.

Im Scoring agierten beide Spieler auf Augenhöhe. Van Gerwen spielte einen 98,90er-Average, „Cool Hand Luke“ einen 98,83er-Average. Den Unterschied machte die Kaltschnäuzigkeit auf die Doppel. Hier traf der Niederländer starke 57,14 Prozent seiner Versuche. Humphries dagegen patzte zu oft (30,43 %).

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Beinahe wäre van Gerwen schon im Viertelfinale des Turniers ausgeschieden. Gegen den schwedischen Außenseiter Viktor Tingström lag „Mighty Mike“ schon mit 3:5 hinten.