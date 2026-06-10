Ehe-Aus! Darts-Star gibt Trennung bekannt

Moritz Pleßmann 10.06.2026 • 21:44 Uhr Darts-Star Rob Cross gibt die Trennung von seiner Frau bekannt. Er offenbart schwierige Zeiten.

Darts-Star Rob Cross und seine Ehefrau Georgia haben sich getrennt. Das gab der Engländer am Mittwoch in einem Statement bekannt, das er in den sozialen Medien teilte.

„Nach einigen schwierigen Jahren haben Georgia und ich beschlossen, uns zu trennen. Unser gemeinsames Engagement als Eltern unserer vier Kinder ist nach wie vor ungebrochen, und sie stehen für uns an erster Stelle“, schrieb der 35-Jährige.

Beide lernten sich 2008 kennen, 2011 folgte die Hochzeit. Seitdem wurden sie Eltern von vier Kindern. 15 Jahre nach der Hochzeit trennt sich das Paar nun.

Darts: Cross bittet um Privatsphäre

„Es war eine schwierige Zeit, in der wir uns Gedanken über die Zukunft gemacht haben. Wir bitten darum, uns in dieser Zeit unsere Privatsphäre zu lassen“, ließ Cross zum Ende des Statements wissen.