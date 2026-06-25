PDC Europe und SPORT1 suchen THE FIRST FEMALE VOICE

Die PDC Europe und SPORT1 suchen die erste weibliche Callerin und starten dafür ein einzigartiges Casting-Verfahren. Interessierte Bewerberinnen können sich ab sofort unter bewerbung@moltkesports.com mit dem Betreff „Caller Casting“ bewerben.

So läuft das Casting ab

Gefragt ist ein Bewerbungsvideo von maximal zwei Minuten, das drei Pflichtaufgaben umfasst: eine kurze Vorstellung der Person auf Deutsch oder Englisch, das Callen der vorgegebenen Scores 180, 100 und 26 sowie eines frei gewählten Scores auf Englisch – und schließlich die offiziellen Spieleransagen zu Beginn eines Legs, inklusive dem unverzichtbaren „Game on!“.

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Live-Audition beim PDC Europe Next Gen-Turnier in Sindelfingen

Die vielversprechendsten Bewerberinnen werden zur Live-Audition beim PDC Europe Next Gen-Turnier in Sindelfingen eingeladen, das vom 15. bis 16. August 2026 stattfindet. Dort können sie unter echten Wettkampfbedingungen ihr Können unter Beweis stellen. Eine Expertenjury aus Russ Bray, Katharina Kleinfeldt, Philip Brzezinski, Daniela Bata und Franz Engerer nehmen die Auftritte genau unter die Lupe und küren gemeinsam die Siegerinnen.

Historische Chance auf der Bühne

Die Gewinnerinnen erhalten die einmalige Möglichkeit, bei einer der Darts Galas der PDC Europe zum ersten Mal auf der großen Bühne zu callen. Langfristiges Ziel ist es, die neuen Callerinnen fest in die PDC-Europe-Familie zu integrieren.

Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe: „Der Dartsport entwickelt sich immer weiter und erfreulicherweise spricht er auch immer mehr Frauen an. Mittlerweile sind knapp 40 Prozent unserer Zuschauer weiblich. Auch sportlich sehen wir eine starke Entwicklung: Immer mehr Spielerinnen gehen den Schritt in den Profibereich und feiern erste Titelgewinne. Während wir im Bereich der Offiziellen mit Daniela Bata und Enid Meiwes-Fry seit Jahren auf erstklassige Schreiberinnen vertrauen können, möchten wir nun mit dem Caller-Casting für Frauen das letzte Puzzleteil besetzen, welches die Zukunft der PDC Europe als Referee erfolgreich mitgestalten soll.“

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer, Sport1 GmbH: „SPORT1 begleitet den Dartsport seit mehr als 20 Jahren. Mit dem Female Caller Casting möchten wir Frauen in einer bislang wenig sichtbaren Offiziellenrolle gezielt eine Bühne geben und ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar machen. Wir freuen uns darauf, neue Stimmen für den Dartsport zu entdecken.“