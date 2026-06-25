US Darts Masters heute live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.06.2026 • 17:00 Uhr Die PDC World Series of Darts macht Station in den USA. In New York treten auch Topstars wie Luke Littler und Luke Humphries ans Oche.

In den USA rollt nicht nur im Rahmen der Fußball-WM aktuell der Ball, sondern am Wochenende fliegen auch in New York die Pfeile.

Im Rahmen der PDC World Series of Darts steigen die US Darts Masters 2026. Schauplatz ist The Theater at Madison Square Garden. Los geht es mit der ersten Runde am Donnerstag um 19.00 Uhr Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr MESZ).

So können sie das US Darts Masters live verfolgen:

TV: –

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Verteidigt Luke Humphries seinen Titel?

Zum insgesamt achten Mal findet das Event in den USA statt. Seit 2022 steigt das Turnier in New York, zuvor fanden die US Darts Masters in Las Vegas statt.

Im vergangenen Jahr ging der Titel an Luke Humphries, der im Finale 8:6 gegen Nathan Aspinall gewann. Neben dem Titelverteidiger tritt auch Weltmeister Luke Littler an. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 30.000 Pfund. Insgesamt werden 100.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet.