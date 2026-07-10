Darts heute live: Die European Darts Open im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.07.2026 • 10:28 Uhr Die PDC European Tour trägt am Wochenende in Leverkusen ihr zehntes Turnier in diesem Jahr aus. Am Freitag startet die erste Runde. So können Sie das Turnier verfolgen.

Die PDC European Tour macht nach ihrer Premiere in der Slowakei wieder Halt in Deutschland. Am Freitag beginnen die European Darts Open in Leverkusen. Es ist das zehnte von insgesamt 15 Turnieren der PDC-Serie.

In der Nachmittagssession fliegen ab 13 Uhr in der Ostermann-Arena die Pfeile. Gleich zu Beginn des Turniers stehen vier deutsche Spieler am Oche: Dragutin Horvart (vs. Mario Vandenbogaerde), Jan Schmidt (vs. Cameron Menzies), Lukas Wenig (vs. Bradley Brooks) und Jaimy van de Weerd (vs. Dirk van Duijvenbode).

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In der Abendsession (ab 19 Uhr) wartet ein absolutes Top-Duell auf den SPORT1-Experten Max Hopp: Er trifft auf Ex-Weltmeister Rob Cross. Dominik Grüllich (vs. Kevin Doets), Niko Springer (vs. Darius Labanauskas) und Daniel Klose (vs. Niels Zonneveld) komplettieren die deutschen Auftritte in Runde eins.

Darts: Schindler hat Freilos

Deutschlands Nummer eins Martin Schindler ist beim Turnier an Position zwölf gesetzt und hat in der ersten Runde ein Freilos. Er steigt erst am Samstag ins Turnier ein und könnte dort auf Grüllich treffen. Mit Gian van Veen, Michael van Gerwen und Jonny Clayton sind weitere absolute Topspieler in Leverkusen dabei.

Bei den European Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.